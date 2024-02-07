Посол России в Канаде заявил о рисках инцидентов у загранучреждений
В Канаде сохраняется опасность серьезных инцидентов у дипломатических учреждений России, а власти страны не желают обеспечить круглосуточное полицейское наблюдение. Об этом заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
По словам посла, в Канаде проукраински настроенные активисты с начала СВО ежедневно проводят пикет возле российских дипучреждений и «часто ведут себя агрессивно».
«Они создают помехи для въезда и выезда дипломатического автотранспорта, производят несанкционированную фотосъемку номерных знаков и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей, высказывают недвусмысленные угрозы в адрес сотрудников», - рассказал Степанов.
При этом власти страны не хотят обеспечить круглосуточное полицейское присутствие около российских дипломатических учреждений и приезжают только «в особо тревожных случаях».
«Поэтому риск серьезных инцидентов остается высоким», - заметил глава российской дипмиссии в Канаде.
После начала российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, сотрудники российского посольства в Нидерландах начали получать угрозы физической расправы и письма с белым порошком. Подверглись нападениям дипмиссии России в Дублине, Таллине и в Исландии, а в Литве избили третьего секретаря посольства.
На фоне этих инцидентов главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российским дипломатам было рекомендовано не выходить за пределы диппредставительств за рубежом по одному.