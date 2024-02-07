Японцы пообещали добиться посещения могил предков на Курилах

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет добиваться от России, чтобы японцы снова могли посещать могилы предков на Курилах. Об этом сообщает ТАСС.

Кисида назвал приоритетом японских властей возобновление гуманитарных обменов с Курилами, особенно это касается посещения могил потомками японских жителей этих территорий.

«У нас есть большое желание как-то ответить на искренние чувства бывших жителей островов, которые уже находятся в преклонном возрасте», - подчеркнул премьер.

Безвизовые обмены между Россией и Японией осуществлялись с 1992 года на основании межправительственной договоренности. Они распространялись на бывших жителей островов, членов их семей, исследователей, представителей общественных организаций и журналистов.

В марте 2022 года РФ прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Курилы в ответ на санкции, введенные Токио.

Президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.