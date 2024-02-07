Японское судно не обнаружило косаток, застрявших во льдах у Хоккайдо

Японское судно «Тэсио» не обнаружило косаток в том месте, где их нашли накануне во льдах в районе острова Хоккайдо. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил независимый эколог Дмитрий Лисицын.

Ранее японские СМИ сообщили, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах возле северного японского города Раусу на побережье Кунаширского пролива. Морские животные застряли на отдалении около километра от берега — из-за движения льдов люди не могли подобраться к ним, чтобы оказать помощь.

Как рассказал Лисицын, с раннего утра среды и до настоящего времени береговая охрана ищет косаток — этим занят патрульный корабль береговой охраны «Тэсио». Пока усилия экипажа судна не увенчались успехом.

«Судя по всему, за ночь ледовые массы сильно сместились, и там, где косатки были вчера, сегодня утром их уже не было», — добавил он.

Лисицын считает, что японские пограничники или смогут найти животных, или удостоверятся, что во льдах их больше нет. В последнем случае это значит, что косатки либо освободились за ночь и ушли, либо погибли.

Эколог добавил, что в Японии все СМИ активно освещают историю. Его японские коллеги считают, что сейчас береговая охрана взялась за дело серьезно и постарается сделать все, что сможет.