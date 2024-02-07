Пока вы спали: реакция США на возможное интервью с Путиным и скандал в парламенте Аргентины
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Белый дом высказался о планах Карлсона взять интервью у Путина
В Белом доме заявили, что слова журналиста Такера Карлсона о попытках властей США помешать ему взять интервью у президента РФ Владимира Путина не соответствуют действительности, передает РИА Новости.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ответив на обвинения Карлсона, прозвучавшие в его видеообращении из Москвы.
Ранее Такер Карлсон опубликовал анонс интервью с президентом России, в котором призвал всех американцев посмотреть его и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.
Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с Владимиром Путиным.
В Аргентине разгорелся скандал из-за неудачи в парламенте
Альянс Аргентины "Свобода наступает" выступил с обвинением в адрес губернаторов после провала в парламенте предложенного правительством пакета реформ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление коалиции в соцсети X.
В офис президента Хавьера Милея назвали произошедшее "предательством" и возложили ответственность на ряд оппозиционных депутатов и губернаторов.
Обсуждение пакета реформ было начато в январе. В частности, реформы предусматривают предоставление президенту страны особых полномочий и приватизацию государственных компаний, и именно эти пункты вызвали жаркие споры в парламенте.
Правительственный альянс "Свобода наступает" был создан политиком Хавьером Милеем, который пришел к власти в Аргентине в декабре прошлого года и пообещал провести в стране радикальные реформы.
Cпецслужбы Запада попытались завербовать дипломатов РФ
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал о попытках вербовки сотрудников диппредставительства РФ со стороны западных спецслужб, передает РИА Новости.
По его словам, дипломаты отреагировали на подобные инциденты "как положено" и готовы продолжать свою работу.
Андреев высоко оценил уровень профессионализма сотрудников российских дипучреждений. Он подчеркнул, что даже сложные условия для их работы в Польше не способны повлиять на выполнение дипломатами своих задач.
Конгресс США отклонил законопроект о помощи Израилю без Украины
Законопроект о помощи Израилю, не включающий выделение средств для Украины, не набрал нужное количество голосов в конгрессе США, сообщает РИА Новости.
Палата представителей отказалась поддерживать документ: против него высказались 180 законодателей.
Для принятия законопроекта необходимы голоса более двух третей конгрессменов.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине. Он назвал законопроект уловкой демократов и катастрофой для США.
Япония выразила протест РФ
Правительство Японии заявило протест России после внесения японского "Союза за возвращение Северных территорий" в список нежелательных организаций в РФ, сообщает ТАСС.
Генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси назвал такое решение российских властей необдуманным и неприемлемым и заявил, что Япония будет добиваться его отмены.
Минюст РФ накануне обновил список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Помимо "Союза за возвращение Северныхтерриторий", в перечень попали украинский "Крымскотатарский ресурсный центр" и международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL.