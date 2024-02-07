Стало известно о спасении косаток, угодивших в ловушку у побережья Японии

Стая краснокнижных косаток, угодившая в ледяную ловушку в тихоокеанских водах Японии, спаслась. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо.

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«Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться», — передает слова чиновника агентство ТАСС.

Собеседник подчеркнул, что беспокойство все еще остается. Он предположил, что они могут угодить в ловушку в другом месте.