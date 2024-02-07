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Япония заявила протест РФ из-за признания деятельности ее НПО нежелательной

Правительство Японии заявило протест в связи с решением российской стороны о признании нежелательной на территории РФ деятельности японского "Союза за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий"). Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.

Япония выразила протест РФ
© globallookpress.com

"Мы считаем данное заявление российской стороны [о признании деятельности организации нежелательной] крайне односторонним и неприемлемым. 7 февраля по дипломатическим каналам мы заявили протест и потребовали отмены [решения]", - сказал он.

Минюст пополнил реестр нежелательных организаций

Ранее Министерство юстиции РФ добавило несколько объединений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Среди них японский "Союз за возвращение Северных территорий". "Северными территориями" в Японии называют южную часть Курильских островов.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.

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