Япония выразила протест РФ

Правительство Японии заявило протест в связи с решением российской стороны о признании нежелательной на территории РФ деятельности японского "Союза за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий"). Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Мы считаем данное заявление российской стороны [о признании деятельности организации нежелательной] крайне односторонним и неприемлемым. 7 февраля по дипломатическим каналам мы заявили протест и потребовали отмены [решения]", - сказал он.

Ранее Министерство юстиции РФ добавило несколько объединений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Среди них японский "Союз за возвращение Северных территорий". "Северными территориями" в Японии называют южную часть Курильских островов.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.