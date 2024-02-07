Анонс интервью Карлсона с Путиным вызвал восхищение у республиканцев

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон, который в настоящее время находится в России, заявил, что в скором времени возьмёт интервью у президента РФ Владимира Путина.

Сразу же после этого данную тему попросили прокомментировать пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако она в ответ лишь жестко и категорично заявила, что никаких комментариев нет. А вот политики-республиканцы отреагировали весьма иначе.

«Вот как выглядит настоящая журналистика», - написала в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Положительно высказался об интервью и член палаты представителей Мэтт Гаетц. В Сети он также назвал решение Карлсона «настоящим журнализмом».

Кстати, анонс журналиста в соцсети всего за шесть часов набрала более 37,5 миллиона просмотров. Также почти 100 тысяч выросло число подписчиков Карлсона в X.