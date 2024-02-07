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Республиканцы США назвали настоящей журналистикой предстоящее интервью Карлсона с Путиным

Конгрессмены от Республиканской партии положительно отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что он вскоре возьмет интервью у президента России Владимира Путина, и назвали это интервью настоящей журналистикой.

Тейлор-Грин назвала интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой
© ZUMA / ТАСС

"Вот так выглядит настоящая журналистика от Такера Карлсона", - написала на своей странице в X (ранее Twitter) законодатель Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

Она добавила, что владелец платформы X Илон Маск решением не блокировать будущее интервью Карлсона с российским лидером "защищает свободу слова и свободу прессы".

Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) также поддержал идею интервью. "Настоящая журналистика", - прокомментировал он видеоролик, размещенный Карлсоном.

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