Байден обвинил Трампа в попытках заблокировать проект о помощи Украине

Ранее Байден за закрытыми дверями обматерил экс-главу Белого дома. Инцидент произошел из-за слов о муже бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси . Речь идет о неудачной шутке Трампа во время его выступления на митинге: предметом для насмешки со стороны экс-президента стало нападение на Пола Пелоси, которое произошло в 2022 году — мужчину избил молотком проникший в дом злоумышленник. Байден на фоне этого назвал Трампа «больным придурком».

Трамп в ответ на это указал, что Байден считает таковым не только его самого, но и всех его «гордых сторонников». Перед этим он пообещал в случае своего переизбрания на выборах в первую очередь закрыть границу страны и организовать массовую депортацию мигрантов, чтобы освободить Штаты от «миллиона нелегально проживающих людей».