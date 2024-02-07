МИД КНР назвал клеветой данные о кибератаке на Минобороны Нидерландов из Китая

Китайское внешнеполитическое ведомство считает клеветой информацию о совершении сетевой атаки из КНР на Министерство обороны Нидерландов. Об этом заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

"Мы категорически против необоснованной клеветы в отношении Китая, - подчеркнул он на брифинге, комментируя данные нидерландской разведки о деятельности "китайских хакеров". - На самом деле КНР входит в число стран, наиболее пострадавших от сетевых атак".

Официальный представитель МИД уточнил, что Пекин на законных основаниях пресекает любые попытки подобного рода. По его словам, обвинения в адрес Китая, касающиеся хакерских атак, лишь "подрывают сплоченность мирового сообщества в противодействии угрозам сетевой безопасности".

"Мы надеемся, что соответствующие стороны займут конструктивную позицию и вместе с КНР будут защищать кибербезопасность", - подытожил Ван Вэньбинь.