В Аргентине разгорелся скандал из-за неудачи в парламенте

Аргентинский правительственный альянс "Свобода наступает" обвинил губернаторов в предательстве из-за того, что предложенный правительством пакет реформ не нашел достаточной поддержки в парламенте.

"За предательство приходится дорого платить, и "Свобода наступает" не позволит губернаторам шантажировать народ, чтобы сохранить свои привилегии. Закон об основах возвращается на рассмотрение комиссии", - говорится на странице коалиции в X (ранее Twitter).

В заявлении офиса президента Хавьера Милея ответственность за неудачу в Палате департаментов также возлагается на губернаторов, перед которыми отвечают некоторые оппозиционные депутаты.

"Они решили повернуться спиной к аргентинцам, чтобы защитить свои интересы и помешать правительству получить инструменты для решения структурных проблем Аргентины", - говорится в заявлении.

В тексте также отмечается, что администрация Милея вернется к обсуждению законопроекта, когда губернаторы "поймут, что это нужно народу, а не правительству".

Ранее депутаты "Свобода наступает" попросили завершить рассмотрение законопроекта с пакетом реформ Милея, так как в нижней палате парламента были отклонены некоторые пункты, касающиеся предоставления президенту чрезвычайных полномочий.

Палата депутатов начала обсуждать пакет реформ Милея в конце января. 2 февраля документ был одобрен в целом, однако в ходе заседаний некоторые оппозиционные депутаты предупреждали, что не готовы поддержать все статьи. Наиболее спорными оказались пункты, касающиеся предоставления президенту особых полномочий и приватизации государственных компаний.