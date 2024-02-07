В случае конфликта России с НАТО альянс «ликвидирует» Калининградскую область . Об этом заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак , его слова приводит издание Rzeczpospolita .

«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кёнигсбергской (Калининградской — прим. ред.) области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории», — сказал генерал.

Скшипчак подчеркнул, что если вспыхнет конфликт, то альянс «не позволит» РФ управлять областью и держать там свои войска.