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В Польше назвали Калининград «оккупированной территорией» и пригрозили его «ликвидацией» при конфликте НАТО с РФ

В случае конфликта России с НАТО альянс «ликвидирует» Калининградскую область. Об этом заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, его слова приводит издание Rzeczpospolita.

«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кёнигсбергской (Калининградской — прим. ред.) области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории», — сказал генерал.

Скшипчак подчеркнул, что если вспыхнет конфликт, то альянс «не позволит» РФ управлять областью и держать там свои войска.

Польша переименовала Калининград

Как ранее заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота.

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