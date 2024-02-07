В Польше назвали Калининград «оккупированной территорией» и пригрозили его «ликвидацией» при конфликте НАТО с РФ
В случае конфликта России с НАТО альянс «ликвидирует» Калининградскую область. Об этом заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, его слова приводит издание Rzeczpospolita.
«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кёнигсбергской (Калининградской — прим. ред.) области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории», — сказал генерал.
Скшипчак подчеркнул, что если вспыхнет конфликт, то альянс «не позволит» РФ управлять областью и держать там свои войска.
Как ранее заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота.