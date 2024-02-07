В Конгрессе США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины

В Конгрессе США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины
Нижняя палата Конгресса США проголосовала против законопроекта о помощи Израилю, который не включает средства для поддержки Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроекту, чтобы пройти, нужна была поддержка более двух третей конгрессменов. Против инициативы проголосовали 180 парламентариев, то есть необходимой поддержки проект не получил.
Ранее американские сенаторы предложили компромиссный законопроект, который предусматривает выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и защите южной границы.