В Конгрессе США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины

Нижняя палата Конгресса США проголосовала против законопроекта о помощи Израилю, который не включает средства для поддержки Украины, свидетельствуют результаты голосования.

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Законопроекту, чтобы пройти, нужна была поддержка более двух третей конгрессменов. Против инициативы проголосовали 180 парламентариев, то есть необходимой поддержки проект не получил.