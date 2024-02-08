Милей отказался от рассмотрения пакета реформ в парламенте

Президент Аргентины Хавьер Милей решил не продолжать рассмотрение подготовленного его правительством законопроекта с пакетом реформ в парламенте после неудачного голосования. Об этом сообщил глава блока правительственного альянса "Свобода наступает" в Палате депутатов Оскар Саго.

"Законопроект больше не будут рассматривать в том виде, в каком его направили в Конгресс. <...> Он [Милей] принял решение не давать указание депутатам возобновлять обсуждение в комиссии", - заявил депутат в эфире телеканала LN+.

По его словам, президент не видит смысла в дальнейшем изменении законопроекта. При этом Саго не исключил, что правительство решит провести задуманные реформы через парламент в виде отдельных законопроектов во время очередной сессии, которая начнется 1 марта.

6 февраля Палата депутатов начала рассмотрение законопроекта постатейно после того, как он был одобрен в целом. Заседание остановили после отклонения пунктов, предоставляющих Милею специальные полномочия действовать в обход парламента. По инициативе блока "Свобода наступает" документ был возвращен на рассмотрение парламентской комиссии. Глава государства назвал преступниками депутатов, проголосовавших против.