Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает журналисту Карлсону
Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении журналиста Такера Карлсона.
Об этом он написал в соцсети Х.
При этом Маск предупредил Карлсона, что он может стать «следующим Джулианом Ассанжем», если не будет осторожен.
Также Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X.
Ранее Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у российского президента Владимира Путина.