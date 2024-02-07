Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает журналисту Карлсону

Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении журналиста Такера Карлсона.

Об этом он написал в соцсети Х.

При этом Маск предупредил Карлсона, что он может стать «следующим Джулианом Ассанжем», если не будет осторожен.

Также Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X.