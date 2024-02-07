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Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает журналисту Карлсону

Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении журналиста Такера Карлсона.

Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает журналисту Карлсону
© ТАСС

Об этом он написал в соцсети Х.

При этом Маск предупредил Карлсона, что он может стать «следующим Джулианом Ассанжем», если не будет осторожен.

Также Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X.

Ранее Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у российского президента Владимира Путина.

Анонс интервью Карлсона с Путиным за три часа набрал свыше 20 миллионов просмотров

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