ЕС внесет в новый пакет санкций российских и белорусских офицеров

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России предусматривает включение в санкционные списки «нескольких десятков» белорусских и российских офицеров, пишет издание EUobserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

«В черный список собираются включить "несколько десятков" белорусских и российских военных офицеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ограничительные списки хотят внести ряд фирм не из ЕС, которые якобы помогают Москве заполучить компоненты вооружений.

Журналисты указали, что новые предложения Еврокомиссии (ЕК) по новым антироссийским санкциям не включают эмбарго на металлы, сжиженные природный газ или компании ядерного сектора из РФ.