В Польше допустили уничтожение Калининградской области в случае конфликта РФ и НАТО

Генерал Скшипчак: в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область
Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта России и НАТО она будет ликвидирована.
Об этом пишет Rzeczpospolita.
«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кёнигсбергской (Калининградской — RT) области станет ликвидация этой «оккупированной» Россией территории», — сказал Скшипчак.
Ранее в Telegraph заявили, что внезапный визит российского президента Владимира Путина в Калининград испугал приграничные страны ЕС.