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Генерал Скшипчак: в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта России и НАТО она будет ликвидирована.

В Польше допустили уничтожение Калининградской области в случае конфликта РФ и НАТО
© ТАСС

Об этом пишет Rzeczpospolita.

«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кёнигсбергской (Калининградской — RT) области станет ликвидация этой «оккупированной» Россией территории», — сказал Скшипчак.

Ранее в Telegraph заявили, что внезапный визит российского президента Владимира Путина в Калининград испугал приграничные страны ЕС.

Генерал НАТО: Русские «Искандеры» Калининград не спасут

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