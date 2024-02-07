В России обвинили премьер-министра Канады в приглашении эсесовца в парламент

Посольство России в Оттаве обвинило премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он пригласил бывшего эсесовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько для выступления в парламенте страны во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении в соцсети X.