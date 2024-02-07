Анонс интервью Карлсона с Путиным за два часа набрал 16 млн просмотров

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о его прибытии в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за два час набрало 16,2 миллиона просмотров. Видеообращение появилось в соцсети Х.

Карлсон на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя сообщил, что возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. В течении часа видео посмотрели более 5 миллионов человек. Показатель растет ежесекундно.