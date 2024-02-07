Белый дом высказался о планах Карлсона взять интервью у Путина

Администрация американского президента Джо Байдена опровергает слова журналиста Такера Карлсона о попытках помешать планам взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

Она высказалась о словах журналиста, который обвинил власти США в том, что они хотели сорвать его встречу с Путиным.

«Абсолютно нет», — подчеркнула Жан-Пьер.

Во вторник, 6 февраля, Такер анонсировал выход интервью с российским президентом. Он сообщил, что прилетел в Москву для беседы с Путиным. Журналист пообещал выложить интервью без монтажа.