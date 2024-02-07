Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России ) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС .

Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.