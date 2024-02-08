Зеленский встретился с Залужным

Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил ему «и дальше быть в команде». Соответствующий пост появился в Telegram-канале Зеленского.

«Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», — заключил он.

Напомним, что об отставке Залужного начали говорить в конце 2023 года. Данную информацию подтверждал и сам Зеленский, который заявлял в интервью RAI о планах по перестановке в военном руководстве Украины. Кроме того накануне сообщалось, что Залужный согласился занять должность посла Великобритании. При этом официального приказа об отставке главкома ВСУ до сих пор нет.