Гросси высказался о текущем количестве персонала на ЗАЭС

Количество персонала Запорожской АЭС (ЗАЭС), которое в настоящее время находится на станции, достаточно для управления станцией в текущем состоянии, при выходе ЗАЭС на полную мощность число сотрудников необходимо будет увеличить. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на брифинге для журналистов в Киеве.

"АЭС не вырабатывает электроэнергию. <...> С таким количеством персонала вы можете это делать [управлять станцией]. Очевидно, что, если в какой-то момент станция будет перезапущена, это будет невозможно", - ответил Гросси на вопрос журналиста о достаточности текущего персонала ЗАЭС.

По данным МАГАТЭ, полученным от Росатома, в настоящее время на станции трудоустроено 4,5 тыс. сотрудников, еще 940 заявок ждут одобрения. При этом до начала конфликта на ЗАЭС насчитывалось 11,5 тыс. работников.