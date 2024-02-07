Такер Карлсон пошутил по поводу интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, анонсировавший скорое интервью с российским президентом Владимиром Путиным, в шутку заявил, что ничего не знает о нем. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

«С кем? <…> Что-то очень знакомое, но я не могу ничего сказать [о Владимире Путине]», — ответил он на вопрос по поводу встречи и рассмеялся.

Накануне, 6 февраля, журналист заявил, что скоро запишет интервью с Путиным. Он обвинил власти США в том, что они дважды пытались помешать его встрече с политиком.