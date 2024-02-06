Карл III впервые появился на публике после сообщений о раке
Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как было опубликовано официальное сообщение о поставленном ему тяжелом диагнозе. Об этом пишет телеканал Sky News.
В понедельник, 5 февраля, Букингемский дворец сделал официальное заявление о том, что 75-летний монарх болен раком. Злокачественное образование у Карла III обнаружили во время его недавнего пребывания в клинике.
«Короля видели впервые с тех пор, как стало известно о его диагнозе рака. Он вернулся в Букингемский дворец вместе с королевой сегодня днем и, как полагают, отправился на вертолете в Сандрингем», — отметили журналисты.
По данным телеканала, из-за появления короля движение в торговом центре возле Кларенс-хауса было остановлено на несколько минут. Монарх обратил внимание на это, улыбнулся и помахал рукой подданным.
Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей короля.
Напомним, что Карл III занял королевский престол 8 сентября 2022 года, после смерти своей матери королевы Елизаветы II. Коронация прошла 6 мая 2023 года.