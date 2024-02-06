В США рассказали о попытках деэскалации ситуации в Красном море

Вашингтон ведет активную дипломатию по деэскалации ситуации в Красном море, об этом заявил спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг, пишет ТАСС.

По его словам, США добиваются прекращения нападения йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Красном море.

«Дипломатия и дипломатический подход, направленные на деэскалацию ситуации, остаются очень активными и энергичными», — указал он.

В Госдепе рассказали, что дипломаты прилагают много усилий, «чтобы попытаться найти какие-то уступки для хуситов, которые бы позволили улучшить ситуацию».