В США рассказали о попытках деэскалации ситуации в Красном море
Вашингтон ведет активную дипломатию по деэскалации ситуации в Красном море, об этом заявил спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг, пишет ТАСС.
По его словам, США добиваются прекращения нападения йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Красном море.
«Дипломатия и дипломатический подход, направленные на деэскалацию ситуации, остаются очень активными и энергичными», — указал он.
В Госдепе рассказали, что дипломаты прилагают много усилий, «чтобы попытаться найти какие-то уступки для хуситов, которые бы позволили улучшить ситуацию».
Ранее глава МИД Йемена Ахмад Авад бин Мубарак заявил, что США и ЕС в последние годы хотели добиться ядерной сделки с Ираном. Из-за этого, по его словам, они игнорировали неоднократные предупреждения об угрозе повстанцев-хуситов для глобальной безопасности.