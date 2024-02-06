Зеленский встретился с португальскими министрами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МИД и министром образования Португалии Жоау Гомешем Кравинью и Жоау Коштой. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram -канале.

По словам Зеленского, во время переговоров они обсудили оборонное сотрудничество между двумя странами, в том числе в контексте присоединения Португалии к авиационной коалиции, а также возможность участия представителей португальских властей в глобальном «саммите мира». Украинский лидер также поблагодарил Лиссабон за готовность поучаствовать в восстановлении образовательных учреждений в Житомирской области и поддержку украинцев.