Разведка считает, что 32 из 136 израильских заложников погибли в Газе

Израильская разведка пришла к выводу, что 32 из 136 заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, погибли. Об этом сообщила газета The New York Times

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«Сотрудники израильской разведки пришли к выводу, что по меньшей мере 32 из остававшихся 136 заложников… скончались с начала войны», — говорится в заявлении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.