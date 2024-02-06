Кирби: Белый дом не сможет продолжать помощь Киеву без допсредств от Конгресса

Администрация президента США Джо Байдена не сможет продолжать военную помощь Киеву , если Конгресс не одобрит законопроект о дополнительных ассигнованиях на эти цели в 2024 финансовом году. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби , передает ТАСС .

«Без дополнительного финансирования на поддержку Украины США будут не в состоянии продолжать предоставлять военную помощь, по крайней мере в одностороннем порядке», — сказал он на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

Напомним, что Белый дом последние месяцы активно пытается убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. Кроме того республиканские конгрессмены заявляли, что не станут поддерживать выделение средств для помощи Киеву, пока Белый дом не изменит свой подход к защите границы страны от нелегальных мигрантов.