В ХАМАС осудили решение президента Аргентины перенести посольство в Иерусалим
Решение президента Аргентины Хавьера Милея перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим — это нарушение норм международного права. Об этом заявили в палестинском движении ХАМАС.
В Telegram-канале движения указывается, что аргентинскому лидеру следует отменить это «несправедливое и неправильное решение», которое «делает Аргентину партнёром сионистского оккупанта в его нарушениях» против палестинского народа и его прав.
О решении Милея перенести посольство страны в Иерусалим во вторник, 6 февраля, сообщили в Министерстве иностранных дел Аргентины.