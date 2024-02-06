В ХАМАС осудили решение президента Аргентины перенести посольство в Иерусалим

Решение президента Аргентины Хавьера Милея перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим — это нарушение норм международного права. Об этом заявили в палестинском движении ХАМАС.

В Telegram-канале движения указывается, что аргентинскому лидеру следует отменить это «несправедливое и неправильное решение», которое «делает Аргентину партнёром сионистского оккупанта в его нарушениях» против палестинского народа и его прав.