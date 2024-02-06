Принц Гарри срочно прибыл в Лондон после новостей о диагнозе Карла III

Принц Гарри , герцог Сассекский срочно прибыл в Лондон после новостей о диагнозе короля Великобритании Карла III — ранее у монарха обнаружили рак. Об этом сообщает Dailymail.

Отмечается, что принц срочно сел на рейс British Airways, как только узнал о диагнозе Карла III. При этом жена и дети принца остались в Калифорнии. Источник полагает, что Гарри намерен поддержать отца в его борьбе с онкологией — это может стать началом нормализации отношений в королевской семье.