Принц Гарри срочно прибыл в Лондон после новостей о диагнозе Карла III
Принц Гарри, герцог Сассекский срочно прибыл в Лондон после новостей о диагнозе короля Великобритании Карла III — ранее у монарха обнаружили рак. Об этом сообщает Dailymail.
Отмечается, что принц срочно сел на рейс British Airways, как только узнал о диагнозе Карла III. При этом жена и дети принца остались в Калифорнии. Источник полагает, что Гарри намерен поддержать отца в его борьбе с онкологией — это может стать началом нормализации отношений в королевской семье.
Напомним, что ранее у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Тип онкологии не называется, но врачи дают оптимистичный прогноз на результаты лечения, так как опухоль была обнаружена на ранней стадии.
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