В США допустили, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

Американский телеведущий Такер Карлсон мог взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание Newsweek. NSN.FM
Издание со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом) заявило, что Карлсон взял интервью у российского лидера. При этом сам Венедиктов в своих соцсетях написал, что журналист «добился желаемого», не уточняя, идет ли речь про интервью. Газета.Ru
Во вторник, 6 февраля, автомобиль Карлсона был замечен на территории администрации президента России. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в машину погрузили съемочное оборудование. Утром Карлсона также заметили выходящим с парковки отеля, пока его команда грузила камеры в автомобиль. News.ru