В США допустили, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

Американский телеведущий Такер Карлсон мог взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание Newsweek. NSN.FM

Издание со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом) заявило, что Карлсон взял интервью у российского лидера. При этом сам Венедиктов в своих соцсетях написал, что журналист «добился желаемого», не уточняя, идет ли речь про интервью. Газета.Ru