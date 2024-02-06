Тоннель могут построить под Днепром

Киев планирует построить подземный тоннель под Днепром, чтобы создать еще один маршрут между правым и левым берегом реки, стоимость проекта оценивается в один миллиард долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

Предполагается, что таким образом Киев намерен реализовать генплан 20-летней давности — он позволит создать маршрут, который будет идти «вокруг всего города». Точной суммы, в которую обойдется проект, в Департаменте транспортной инфраструктуры назвать не смогли, но по подсчетам журналистов он обойдется в «сотни миллионов долларов, если не миллиард». При этом «местный бюджет эту сумму точно не потянет», подчеркнули в украинском СМИ.