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В Баку отметили роль компаний из РФ в восстановлении Карабаха

Зарубежные компании задействованы в восстановительных работах в Нагорном Карабахе, заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров. Он добавил, что то, что среди этих компаний есть российские, является очень важным фактором. Об этом пишет News.ru.

В Баку оценили роль компаний из РФ в восстановлении Карабаха
© РИА Новости

Сафаров отметил, что на сегодняшний день в инфраструктуру Карабаха вложены около $7 млрд.

По его словам, регион стал международной площадкой, на которой реализуются интересные инфраструктурные проекты.

Парламентарий выразил уверенность, что такой курс будет продолжен и «получит новое дыхание», так как теперь все ресурсы будут направлены на созидание.

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