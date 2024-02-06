В Баку оценили роль компаний из РФ в восстановлении Карабаха

В Баку отметили роль компаний из РФ в восстановлении Карабаха
Зарубежные компании задействованы в восстановительных работах в Нагорном Карабахе, заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров. Он добавил, что то, что среди этих компаний есть российские, является очень важным фактором. Об этом пишет News.ru.
Сафаров отметил, что на сегодняшний день в инфраструктуру Карабаха вложены около $7 млрд.
По его словам, регион стал международной площадкой, на которой реализуются интересные инфраструктурные проекты.
Парламентарий выразил уверенность, что такой курс будет продолжен и «получит новое дыхание», так как теперь все ресурсы будут направлены на созидание.
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