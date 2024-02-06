Польша окажет давление на Венгрию ради членства Швеции в НАТО

Польское Минобороны окажет давление на Венгрию ради членства Швеции в НАТО
Польское Министерство обороны предлагает оказать давление на Венгрию для ускоренного получения согласия на вступление Швеции в НАТО.
С предложением давления на Будапешт выступил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Стоит создать коалицию на предмет оказания позитивного давления, касающегося как можно более быстрого убеждения Венгрии», — сказал он, его слова приводит PAP.
Косиняк-Камыш планирует обсудить этот план с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.