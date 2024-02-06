Премьер Черногории после встречи с Макроном сделал заявление о членстве страны в ЕС

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич рассказал, что в Елисейском дворце провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет RTCG.

Французский лидер сообщил, что Черногория занимает первое место в очереди на вступление в Евросоюз и предложил экспертную и другую помощь, отметил глава правительства.

По словам премьера, встреча была «феноменальной», в ее ходе Макрон заявил, что Черногория пользуется большой поддержкой со стороны Франции.

«Мы говорили прежде всего о стратегическом зонтичном документе, который должен стать основой стратегического партнерства двух стран, Макрон принял такую инициативу», — заметил Спайич.