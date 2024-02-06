Президент Грузии назвала российских мигрантов частью «гибридной войны»

Выступая в парламенте, она также привела другие примеры такого влияния — это восстановление прямых авиарейсов, беспрепятственный приезд в Грузию высокопоставленных сотрудников ФСБ , заход российского круизного лайнера в Батуми, передача грузинской церкви иконы с изображением Сталина.

После февраля 2022 года из России в Грузию на ПМЖ переехали около 60 до 100 тысяч человек.