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Президент Грузии назвала российских мигрантов частью «гибридной войны»

Её ведёт Москва против Тбилиси, считает Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии назвала российских мигрантов частью «гибридной войны»
© globallookpress.com

Выступая в парламенте, она также привела другие примеры такого влияния — это восстановление прямых авиарейсов, беспрепятственный приезд в Грузию высокопоставленных сотрудников ФСБ, заход российского круизного лайнера в Батуми, передача грузинской церкви иконы с изображением Сталина.

После февраля 2022 года из России в Грузию на ПМЖ переехали около 60 до 100 тысяч человек.

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