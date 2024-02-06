В Госдепе сказали, в чьих руках принятие решения о перемирии в Газе

Решение о прекращении огня на несколько недель в секторе Газа и об освобождении заложников сейчас зависит от радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила американская радиостанция Voice of America ("Голос Америки", признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

"Сейчас все в руках ХАМАС", - сказал собеседник радио.

Он отметил, что посредники в урегулировании конфликта - Египет и Катар - стремятся побудить ХАМАС принять "крепкое и основательное" предложение о перемирии, но в конечном итоге решение - за представителями радикального движения.

Агентство AFP 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телеканала NBC News, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.