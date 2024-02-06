Генпрокуратура Германии продолжит расследование терактов на «Северных потоках». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что продолжат работу по делу. В пресс-службе добавили, что до окончания расследования никакая информация о его ходе публиковаться не будет.

Кроме того, в ведомстве отказались раскрыть детали международного сотрудничества со Швецией.

Напомним, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции планирует объявить о решении по делу взрывах на газопроводах системы «Северный поток» в среду, 7 февраля.