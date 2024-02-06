Назначен новый министр финансов Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мади Такиева новым министром финансов республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан", - говорится в указе.
На этом посту чиновник сменил Ерулана Жамаубаева. До этого Такиев занимал должность депутата нижней палаты парламента, где руководил комитетом по финансам и бюджету.
Накануне в Казахстане выбрали кандидатуру на пост премьер-министра. Партия "Аманат" предложила на эту должность руководителя администрации президента Олжаса Бектенова. В соответствии с действующим законодательством президент Казахстана обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе (парламенте). Первый заместитель фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин счел нового премьера Казахстана посчитали удачным для России.