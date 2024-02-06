Назначен новый министр финансов Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мади Такиева новым министром финансов республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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"Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан", - говорится в указе.

На этом посту чиновник сменил Ерулана Жамаубаева. До этого Такиев занимал должность депутата нижней палаты парламента, где руководил комитетом по финансам и бюджету.