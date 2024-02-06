Опрос показал рост недоверия немецкой молодежи правительству

Больше половины немецкой молодежи не доверяют правительству страны. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу фонда Bertelsmann Stiftung.

Согласно результатам исследования, 52% немцев в возрасте от 8 до 30 лет заявили, что не доверяют кабмину ФРГ. 42% также заявили о своем недоверии парламенту страны. При этом 62% опрошенных признались, что доверяют Евросоюзу, а 59% — институту демократии в целом.

Как отмечают исследователи, чаще всего молодежь обеспокоена нарушениями прав человека — об этом заявил 51% респондентов. Изменения климата волнуют 45%, столько же — проблема домогательств.

Опрос проводился нидерландским конъюнктурным институтом Glocalities в онлайн формате с февраля по апрель 2023 года. В нем приняли участие 516 человек. Статистическая погрешность в публикации не указывается.