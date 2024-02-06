ВОЗ заявил об усилении вспышек холеры в Африке

Только в январе 2024 года в 10 странах Африки зарегистрировали 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей. Как сообщает РИА Новости, представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака заявила, что риск распространения заболевания в других государствах также очень высок

По словам Браки, уровень смертельных исходов в январе почти вдвое превышает число зарегистрированных случаев за тот же период 2023 года. Вспышки сейчас наблюдаются в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии.

«Существует высокий риск дальнейшего распространения (холеры — прим. ред.) в другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи инфекции», — добавила она.