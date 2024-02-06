Прокуратура Швеции намерена объявить о решении по делу взрывах на газопроводах системы «Северный поток» в среду, 7 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ведомства пишет ТАСС.

Сообщается, что шведский прокурор примет решение завтра в течение дня.

«В связи с решением будет опубликован пресс-релиз. До тех пор никакой информации предоставить невозможно», - подчеркнула прокуратура.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал произошедшее беспрецедентным и отметил, что оценить сроки восстановления трубопроводов невозможно.