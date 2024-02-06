Стало известно о стадии рака у Карла III

Очевидно, как и все остальные, мы потрясены и опечалены, и все наши мысли с ним и его семьей. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии. <...> я, конечно, нахожусь в постоянном контакте с ним и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме, — сказал Сунак.