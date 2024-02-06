Обзор иноСМИ: «новая ситуация» для ВСУ и признание эстонского генерала

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На Украине решили провести аудит ВСУ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о начале аудита действий ВСУ за последние два года. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

Подоляк заявил, что ВСУ сейчас находятся «в определенной стагнации» из-за возникновения «новой ситуации». Украинские власти решили провести «аудит произошедшего за эти два года» в ВСУ. По итогам аудита власти « будут принимать или не принимать соответствующие решения». Зеленский ранее заявил в интервью итальянским СМИ, что Украине нужна перезагрузка руководства, «и не только военного». Заявление появилось на фоне слухов о решении Зеленского отправить главу ВСУ Валерия Залужного в отставку.

Эстонский генерал заявил о превосходстве России по боеприпасам

Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что Россия превзошла ожидания западных стран по производству боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам эстонского генерала, последние полгода показали, что Россия может производить «гораздо больше» боеприпасов, чем считали на Западе, - несколько миллионов снарядов в год. Также Херем подчеркнул, что Россия не испытывает недостатка в военнослужащих. При этом ЕС может предоставить Киеву лишь 600 тысяч снарядов - вместо обещанного к 1 марта 2024 года миллиона. Пока на Украину была поставлена только треть обещанных снарядов, а еще 30 процентов должны быть доставлены к марту.

Еврокомиссия сдалась перед натиском фермеров

На фоне сильного давления со стороны фермеров Еврокомиссия (ЕК) отказалась от ключевых положений плана по сокращению загрязнения парниковыми газами к 2040 году, пишет Politico. В плане ЕК до сих пор подчеркивается, что «все сектора» ЕС должны будут внести свой вклад в эти усилия, но упоминание о 30-процентном сокращении сельскохозяйственного загрязнения в период с 2015-го по 2040 год из документа убрали.

Также из плана были исключены рекомендации жителям ЕС изменить свое поведение, к примеру, есть меньше мяса, и убрали призывы к прекращению субсидий на ископаемое топливо. План ЕС будет представлен 6 февраля, он рекомендует сокращение общего объема выбросов ЕС на 90 процентов к 2040 году по сравнению с уровнем 1990-го. В последние недели во многих странах Европы вспыхнули фермерские протесты, а представители отрасли выразили недовольство «зеленой» политикой ЕС. Обновленная версия плана «рассматривает сельское хозяйство в более позитивном свете» по сравнению с предыдущими вариантами.

В Белом доме признались, что не предупредили Ирак об авиаударах

США не уведомляли иракское правительство о нанесении авиаударов - вопреки сообщению Белого дома для журналистов, что уведомление было сделано, пишет The Intercept. Во время пресс-конференции в пятницу, 2 февраля официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Штаты «проинформировали иракское правительство до того, как были нанесены удары».

Уже 5 февраля во время брифинга в Белом доме признали, что иракцы не получили предупреждения. Американские чиновники заявили, что «в целях оперативной безопасности не было какого-либо официального предварительного уведомления с конкретными подробностями об этих ударах». Правительство Ирака сообщило, что в результате ударов погибло несколько мирных жителей. МИД Ирака направил официальную ноту протеста поверенному в делах посольства США в Багдаде, назвав авиаудары агрессией. Дипломаты подчеркнули, что Ирак «не является местом для сведения счетов» между противниками из других стран.

NetEase: Шойгу удивил китайского коллегу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время телефонного разговора со своим новым китайским коллегой Дун Цзюнем обратился к нему со словами «уважаемый товарищ» и поприветствовал его на китайском языке. Как сообщает «КП» со ссылкой на NetEase, это удивило Дуна.