Еврокомиссия обвинила Россию в проблемах бастующих фермеров

В проблемах, с которыми столкнулись бастующие в Европе фермеры, виноваты Россия и изменение климата. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой передает РИА Новости.

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"Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", - сказала фон дер Ляйен.

5 февраля сообщалось, что немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и парковку в знак протеста против отмены субсидий.

Днем ранее во Франции открыли расследование в связи с проникновением активистов, выступающих за независимость Корсики, в дом, якобы принадлежащий главе французского минюста Эрику Дюпону-Моретти.