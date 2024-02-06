Митрополита УПЦ Лонгина избили на Украине

Неизвестные избили митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина (Михаила Жара). Об этом сообщил сам настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины.

По его словам, инцидент произошёл в ночь на 22 января. Лонгин рассказал, что услышал стук в дверь, после чего решил проверить, кто его беспокоит. Когда дверь открылась, неизвестный ударил Лонгина, от чего он потерял сознание.

«В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остаётся на милость и суд Божий», — приводит его слова соцсетях Банченский монастырь.