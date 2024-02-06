Кто станет врио короля: британские СМИ о болезни Карла III

У короля Великобритании Карла III диагностировали онкологическое заболевание, болезнь была обнаружена во время лечения увеличенной простаты монарха, но это не рак простаты. Британские СМИ рассказали, кто будет выполнять королевские обязанности, если состояние здоровья Карла III ухудшится.

Неожиданное объявление о болезни короля вновь подняло вопрос о том, может ли 75-летний монарх выполнять целый ряд общественных обязанностей, пишет The Guardian. Карл III приступил к новой работе спустя десять лет после того возраста, когда большинство британских мужчин выходит на пенсию, отмечает издание.

Семьдесят два года назад, когда умер его дедушка и мать стала королевой, Карл стал наследником престола (в возрасте трех лет) и удерживал этот титул 70 лет — дольше, чем кто-либо другой. С момента прихода к власти Карл III был «довольно осторожным королем», но находил способы сосредоточиться на важных для него вопросах, таких как окружающая среда. Недавний опрос общественного мнения показал, что более 50 процентов британцев довольны его работой, а недовольны лишь девять процентов.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что король «надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности». Раньше он всегда приходил в норму, хотя ни одна из его предыдущих травм и болезней не была настолько серьезной, как эта, подчеркивает The Guardian. Король активно занимался пешим туризмом и садоводством, но страдал от болей в спине, вызванных многочисленными падениями с лошади. Его страсть к поло была источником многих его предыдущих травм. Он ушел из спорта после более чем 40 лет, сломав несколько костей.

Диагноз короля ставит серьезные вопросы к дальнейшему функционированию монархии, подчеркивает Daily Mail. Болезнь Карла III также окажет серьезное влияние на семейную жизнь принца и принцессы Уэльских — Уильяма и Кейт. Они переехали в Виндзор 18 месяцев назад, чтобы позволить своим детям наслаждаться беззаботным детством за пределами королевского мира.

Принц Гарри, живущий в США со своей женой, актрисой Меган Маркл, поговорил со своим отцом сразу после того, как ему поставили диагноз, и в ближайшие дни поедет в Великобританию, отмечает Times.

В Британии существует конституционный механизм на случай, если глава государства не сможет выполнять официальные обязанности — тогда функции монарха могут взять на себя государственные советники, рассказал BBC News. Сейчас к ним относятся королева Камилла, принц Уильям, королевская принцесса Анна и принц Эдвард.

Кто займет место Карла III