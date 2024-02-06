Более 800 тысяч жителей Калифорнии остались без света из-за непогоды

Более 800 тысяч человек остались без электричества из-за штормового ветра и проливных дождей в американском штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Отмечается, что в некоторых городах скорость ветра достигает 40-60 миль в час (64-96 км/ч), в предгорьях и горах - до 95 миль в час (152 км/ч). На востоке Калифорнии и вдоль границы со штатом Невада ожидается сильный мокрый снег. В центре и на юге штата выпадет свыше месячной нормы осадков.

В Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Окснарде объявили четвертый, наивысший уровень риска наводнений. В некоторых районах Санта-Барбары, Сан-Хосе, Лос-Анджелеса и округа Вентура объявили эвакуацию, местное население предупредили о возможных оползнях.