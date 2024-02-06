В Азербайджане объявлен «день тишины» перед выборами президента

«День тишины» объявили в Азербайджане за сутки до начала внеочередных выборов президента страны, которые пройдут 7 февраля, сообщает «Sputnik Азербайджан». В рамках этого дня под запрет попадает любая предвыборная агитация, проведение мероприятий и встречи кандидатов с избирателями. Президент избирается сроком на семь лет, ограничений на число сроков не предусмотрено.

5 февраля на специальных стендах на улицах городов можно было наблюдать портреты семи кандидатов, однако ко вторнику, 6 февраля, к 08:00 по местному времени (07:00 мск) они были сняты. О приближающемся дне выборов напоминают лишь плакаты, призывающие граждан страны прийти на избирательные участки. На сайте Центризбиркома Азербайджана запущен обратный отсчет до начала голосований.

Выборы должны были состояться в апреле 2025 года, однако в начале декабря прошлого года действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля внеочередного голосования. Власти страны объяснили свое решение восстановлением территориальной целостности Азербайджана, которая поспособствовала возникновению новой ситуации в стране после событий в Карабахе.